PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Договориться по газу возможно только по “нулевому варианту” – Медведев

Нафтогаз и Газпром не договорятся, если Украина будет требоватьот России выплат по арбитражам, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Договориться по газу возможно только по “нулевому варианту” – Медведев

Россия продолжает настаивать на том, чтобы Нафтогаз отказался от взыскания денег с Газпрома, которые постановил заплатить Стокгольмский арбитраж.

По словам премьера РФ Дмитрия Медведева, Киев и Москва могут договориться о поставках и транзите газа через Украину только по варианту, который выгоден всем сторонам.

– Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту, – сказал он.

Читайте: Нафтогаз подал иск о взыскании с Газпрома $2,6 млрд в Латвии

Медведев также вновь напомнил, что Россия может снизить цену на свой газ для Украины.

– Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться, – заключил российский премьер.

Как сообщалось, Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нафтогаз и Газпром завершили очередной раунд переговоров по транзиту
Нафтогаз и Газпром завершили очередной раунд переговоров по транзиту
Транзит газа: Коболев назвал три сценария для Украины
Транзит газа: Коболев назвал три сценария для Украины
Газ
Украину устроит только долгосрочное соглашение на транзит газа – Оржель
В Минэнергетики назвали условия возобновления прямых поставок газа из России
В Минэнергетики назвали условия возобновления прямых поставок газа из России
Газовая ловушка Кремля: что ждет украинскую ГТС в 2020 году
Газовая ловушка Кремля: что ждет украинскую ГТС в 2020 году
Поставки газа из РФ зависят от компенсации Россией долгов – Оржель
Поставки газа из РФ зависят от компенсации Россией долгов – Оржель
Прямые поставки газа из РФ – в Минэнергетики назвали условия
Прямые поставки газа из РФ – в Минэнергетики назвали условия
Юрій Вітренко
Это годы импорта: Газпром может выплатить Украине $3 млрд газом
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка