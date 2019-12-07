Договориться по газу возможно только по “нулевому варианту” – Медведев

Нафтогаз и Газпром не договорятся, если Украина будет требоватьот России выплат по арбитражам, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Россия продолжает настаивать на том, чтобы Нафтогаз отказался от взыскания денег с Газпрома, которые постановил заплатить Стокгольмский арбитраж.

По словам премьера РФ Дмитрия Медведева, Киев и Москва могут договориться о поставках и транзите газа через Украину только по варианту, который выгоден всем сторонам.

– Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту, – сказал он.

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Медведев также вновь напомнил, что Россия может снизить цену на свой газ для Украины.

– Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться, – заключил российский премьер.

Как сообщалось, Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража.