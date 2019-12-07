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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Домовитися щодо газу можливо лише за “нульовим варіантом” – Медведєв

Нафтогаз і Газпром не домовляться, якщо Україна вимагатиме від Росії виплат за арбітражами, заявив прем’єр РФ Дмитро Медведєв.

Домовитися щодо газу можливо лише за “нульовим варіантом” – Медведєв

Росія продовжує наполягати на тому, щоб Нафтогаз відмовився від стягнення грошей із Газпрому, які ухвалив заплатити Стокгольмський арбітраж.

За словами прем’єра РФ Дмитра Медведєва, Київ і Москва можуть домовитися про постачання і транзит газу через Україну тільки за варіантом, який вигідний усім сторонам.

– Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно дійти якогось нульового варіанту, – сказав він.

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Медведєв також знову нагадав, що Росія може знизити ціну на свій газ для України.

– Ця ціна може бути нижчою. Але для цього потрібно домовлятися, – підсумував російський прем’єр.

Як повідомлялося, Нафтогаз заявив, що готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд боргу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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