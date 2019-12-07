Домовитися щодо газу можливо лише за “нульовим варіантом” – Медведєв

Нафтогаз і Газпром не домовляться, якщо Україна вимагатиме від Росії виплат за арбітражами, заявив прем’єр РФ Дмитро Медведєв.

Росія продовжує наполягати на тому, щоб Нафтогаз відмовився від стягнення грошей із Газпрому, які ухвалив заплатити Стокгольмський арбітраж.

За словами прем’єра РФ Дмитра Медведєва, Київ і Москва можуть домовитися про постачання і транзит газу через Україну тільки за варіантом, який вигідний усім сторонам.

– Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно дійти якогось нульового варіанту, – сказав він.

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Медведєв також знову нагадав, що Росія може знизити ціну на свій газ для України.

– Ця ціна може бути нижчою. Але для цього потрібно домовлятися, – підсумував російський прем’єр.

Як повідомлялося, Нафтогаз заявив, що готовий взяти у Газпрому газ в рахунок $3 млрд боргу.