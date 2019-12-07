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Факты / Украина

Украина не простит Газпрому $3 млрд долга: Нафтогаз ответил Медведеву

Нафтогаз не откажется от взыскания с Газпрома $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

Украина не простит Газпрому $3 млрд долга: Нафтогаз ответил Медведеву

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко ответил на заявление премьера РФ Дмитрия Медведева о “нулевом варианте” в газовых переговорах с Украиной.

– Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является окончательным и обязательным к исполнению. Поэтому “нулевой вариант” – это прежде всего выполнение решения арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом равнялась нулю, – отметил он.

Поэтому, по его словам, простить Газпрому $3 млрд долга и забрать исковые требования в новом арбитраже – это невозможный вариант.

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– При таких условиях теряется смысл любых новых договоренностей, – отметил Витренко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения по транзиту российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома.

Источник: Юрій Вітренко

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