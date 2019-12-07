Україна не пробачить Газпрому $3 млрд боргу: Нафтогаз відповів Медведєву

Нафтогаз не відмовиться від стягнення з Газпрому $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко відповів на заяву прем’єра РФ Дмитра Медведєва про “нульовий варіант” у газових переговорах з Україною.

– Нафтогаз і Газпром погодилися у контракті, що рішення арбітражу є остаточними і обов’язковим до виконання. Тому “нульовий варіант” – це передусім виконання рішення арбітражу, щоб заборгованість Газпрому перед Нафтогазом дорівнювала нулю, – нагодлосив він.

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Тому, за його словами, пробачити Газпрому $3 млрд боргу і забрати позовні вимоги в новому арбітражі – це неможливий варіант.

– За таких умов втрачається сенс будь-яких нових домовленостей, – наголосив Вітренко.

Раніше прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що для укладення угоди щодо транзиту російського газу Україна повинна відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу про борги Газпрому.

Джерело: Юрій Вітренко