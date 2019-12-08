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Факты / Украина

На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10

По состоянию на 8.30 8 декабря спасатели достали из-под завалов колледжа в Одессе еще двух погибших.

На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10

Количество жертв в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе выросло до 10 человек.

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Около 8.30 в сгоревшем здании были найдены еще два тела.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести. По состоянию на 7 декабря из-под завалов достали семь погибших. В больнице умер спасатель.

По факту открыто уголовное производство.

Источник: ГСЧС

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