На місці пожежі в Одесі знайшли ще два тіла. Кількість жертв зросла до 10

Станом на 8.30 8 грудня рятувальники дістали з-під завалів коледжу в Одесі ще двох загиблих.

Кількість жертв в результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі зросла до 10 осіб.

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Близько 8.30 в згорілому будинку були знайдені ще два тіла.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа.

Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти. Станом на 7 грудня з-під завалів дістали сім загиблих. У лікарні помер рятувальник.

За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.