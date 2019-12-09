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Факты / Украина / Политика

Переговоры Украины и РФ по газу были конструктивными – Витренко

Исполнительный директор Нафтогаза назвал конструктивными переговоры РФ и Украины по газу, прошедшие в Париже на нормандском саммите.

Юрій Вітренко

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

– Мы не обнуляем договоренности с Россией. Договорились продолжать договариваться.

Мы аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения решений арбитражей является действительно законной и почему они являются окончательными и обязательными для исполнения, – сказал исполнительный директор украинского Нафтогаза.

Нафтогаз Украины после переговоров с РФ не намерен отказываться от требований по компенсации.

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В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Зеленский и Владимир Путин. В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Россию представляли министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром заплатить Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром обжаловал это решение в суде округа Свеа (Швеция).

Ранее в интервью Фактам ICTV Юрий Витренко объяснил, почему Газпром и Нафтогаз снова судятся в Стокгольмском арбитраже. Он рассказал, чего требуют компании и о каких суммах идет речь.

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