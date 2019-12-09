Переговори України і РФ щодо газу були конструктивними – Вітренко

Виконавчий директор Нафтогазу назвав конструктивними переговори РФ і України щодо газу, які пройшли в Парижі на нормандському саміті.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що на переговорах про газ між Україною і Росією не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть.

– Ми не обнуляємо домовленості з Росією. Домовилися продовжувати домовлятися. Ми аргументовано пояснили, чому наша позиція про необхідність виконання рішень арбітражів є дійсно законною і чому врышення є остаточними і обов’язковими для виконання, – сказав виконавчий директор українського Нафтогазу.

Нафтогаз України після переговорів з РФ не має наміру відмовлятися від вимог щодо компенсації.

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У переговорах брали участь президенти двох країн Володимир Зеленський і Володимир Путін. У київську делегацію увійшли міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Росію представляли міністр енергетики Олександр Новак і глава Газпрому Олексій Міллер.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав Газпром заплатити Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром оскаржив це рішення в суді округу Свеа (Швеція).

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV Юрій Вітренко пояснив, чому Газпром і Нафтогаз знову судяться у Стокгольмському арбітражі. Він розповів, чого вимагають компанії та про які суми йдеться.