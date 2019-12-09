США готовят военный транш для Украины

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

На встрече с военными чиновниками глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что Америка готовится предоставить Украине следующую военную помощь в размере $250 млн.

– Скоро у нас будет еще один транш, мне кажется это около $250 млн. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции, – сказал министр.

Он отметил, что это не влияет на процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине.

В то же время Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставления летального оружия Украине.

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Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Источник: Голос Америки