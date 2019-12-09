США готують військовий транш для України

Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні.

На зустрічі з військовими чиновниками глава міністерства оборони США Марк Еспер заявив, що Америка готується надати Україні наступну військову допомогу у розмірі $250 млн.

– Скоро у нас буде ще один транш, мені здається це близько $250 млн. Міністерство оборони США підтримало це в минулий раз, і я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди повинні провести перевірку. Ми завжди стежимо за тим, як ці кошти використовують, і Україна вирішує питання корупції, – сказав міністр.

Він зазначив, що це не впливає на процес імпічменту, звинувачення в якому зосереджуються навколо затримки військової допомоги Україні.

У той же час Еспер зазначив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летального зброї Україні.

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Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. Через це на час кошти заморозили.

Пізніше допомогу Україні розблокували. Однак у вересні в США розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа наполягають на тому, що лідер США під час телефонної бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Джерело: Голос Америки