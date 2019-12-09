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Факти / Україна

У Донецьку відкрили бюст Кобзону біля меморіалу Захарченку

У тимчасово окупованому Донецьку відкрили бюст радянському і російському співакові Йосипу Кобзону, який був прихильником терористів.

У Донецьку відкрили бюст Кобзону біля меморіалу Захарченку

У Донецьку в понеділок, 9 грудня, в “ДНР” відкрили бюст радянському і російському співакові Йосипу Кобзону, який підтримував окупацію частини України Росією.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ. Пам’ятник знаходиться у парку Ленінського комсомолу поряд із меморіалом екс-ватажку “ДНР” Олександру Захарченку.

Читайте: Помер Йосип Кобзон: шлях від народного артиста до прихильника терористів

У 2003 році в Донецьку біля Палацу молоді Юність було встановлено прижиттєвий пам’ятник Кобзону.

Як повідомлялося, Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 роки після затяжної хвороби.

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