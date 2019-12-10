Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали на 278 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов, которые, злоупотребляя монопольным положением, доначисляли газ в платежках сверх объемов по счетчикам.

С октября 2018-го по август 2019 года 16 облгазов во время коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками.

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В АМКУ считают, что таким образом были ущемлены интересы потребителей, поэтому оштрафовали эти компании на общую сумму 278 млн грн:

Винницагаз – 21 млн грн. Волыньгаз – 13 млн грн. Днепропетровскгаз – 34 млн грн. Житомиргаз – 11 млн грн. Закарпатгаз – 18 млн грн. Запорожгаз – 14 млн грн. Ивано-Франковскгаз – 10 млн грн. Киевоблгаз – 49 млн грн. Львовгаз – 13 млн грн. Николаевгаз – 14 млн грн. Ривнегаз – 5 млн грн. Сумыгаз – 10 млн грн. Харьковгаз – 33 млн грн. Хмельницкгаз – 12 млн грн. Черновцыгаз – 7 млн ​​грн. Черниговгаз – 13 млн грн.

Кроме того, эти компании обязаны сделать перерасчет бытовым потребителям на основе фактических объемов потребленного газа по счетчикам, начиная с октября 2018 года.

Весной 2019 года несколько облгазов уже штрафовали за завышенные суммы в платежках.

Источник: АМКУ