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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали на 278 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов, которые, злоупотребляя монопольным положением, доначисляли газ в платежках сверх объемов по счетчикам.

Газ

С октября 2018-го по август 2019 года 16 облгазов во время коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками.

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В АМКУ считают, что таким образом были ущемлены интересы потребителей, поэтому оштрафовали эти компании на общую сумму 278 млн грн:

  1. Винницагаз – 21 млн грн.
  2. Волыньгаз – 13 млн грн.
  3. Днепропетровскгаз – 34 млн грн.
  4. Житомиргаз – 11 млн грн.
  5. Закарпатгаз – 18 млн грн.
  6. Запорожгаз – 14 млн грн.
  7. Ивано-Франковскгаз – 10 млн грн.
  8. Киевоблгаз – 49 млн грн.
  9. Львовгаз – 13 млн грн.
  10. Николаевгаз – 14 млн грн.
  11. Ривнегаз – 5 млн грн.
  12. Сумыгаз – 10 млн грн.
  13. Харьковгаз – 33 млн грн.
  14. Хмельницкгаз – 12 млн грн.
  15. Черновцыгаз – 7 млн ​​грн.
  16. Черниговгаз – 13 млн грн.

Кроме того, эти компании обязаны сделать перерасчет бытовым потребителям на основе фактических объемов потребленного газа по счетчикам, начиная с октября 2018 года.

Весной 2019 года несколько облгазов уже штрафовали за завышенные суммы в платежках.

Источник: АМКУ

Фото: Dreamstime

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