Завищували цифри в платіжках: 16 облгазів оштрафували на 278 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував 16 облгазів, які, зловживаючи монопольним становищем, донараховували газ у платіжках понад обсяги, визначені лічильниками.
З жовтня 2018-го до серпня 2019 року 16 облгазів під час комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками.
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В АМКУ вважають, що таким чином було ущемлено інтереси споживачів, тому оштрафувало ці компанії на загальну суму 278 млн грн:
- Вінницягаз – 21 млн грн.
- Волиньгаз – 13 млн грн.
- Дніпропетровськгаз – 34 млн грн.
- Житомиргаз – 11 млн грн.
- Закарпатгаз – 18 млн грн.
- Запоріжгаз – 14 млн грн.
- Івано-Франківськгаз – 10 млн грн.
- Київоблгаз – 49 млн грн.
- Львівгаз – 13 млн грн.
- Миколаївгаз – 14 млн грн.
- Рівнегаз – 5 млн грн.
- Сумигаз – 10 млн грн.
- Харківгаз – 33 млн грн.
- Хмельницькгаз – 12 млн грн.
- Чернівцігаз – 7 млн грн.
- Чернігівгаз – 13 млн грн.
Окрім того, ці компанії зобов’язані зробити перерахунок побутовим споживачам на основі фактичних об’ємів спожитого газу за лічильниками, починаючи з жовтня 2018 року.
Навесні 2019 року кілька облгазів вже штрафували за завищені суми в платіжках.
Джерело: АМКУ