Завищували цифри в платіжках: 16 облгазів оштрафували на 278 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував 16 облгазів, які, зловживаючи монопольним становищем, донараховували газ у платіжках понад обсяги, визначені лічильниками.

З жовтня 2018-го до серпня 2019 року 16 облгазів під час комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками.

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В АМКУ вважають, що таким чином було ущемлено інтереси споживачів, тому оштрафувало ці компанії на загальну суму 278 млн грн:

Вінницягаз – 21 млн грн. Волиньгаз – 13 млн грн. Дніпропетровськгаз – 34 млн грн. Житомиргаз – 11 млн грн. Закарпатгаз – 18 млн грн. Запоріжгаз – 14 млн грн. Івано-Франківськгаз – 10 млн грн. Київоблгаз – 49 млн грн. Львівгаз – 13 млн грн. Миколаївгаз – 14 млн грн. Рівнегаз – 5 млн грн. Сумигаз – 10 млн грн. Харківгаз – 33 млн грн. Хмельницькгаз – 12 млн грн. Чернівцігаз – 7 млн грн. Чернігівгаз – 13 млн грн.

Окрім того, ці компанії зобов’язані зробити перерахунок побутовим споживачам на основі фактичних об’ємів спожитого газу за лічильниками, починаючи з жовтня 2018 року.

Навесні 2019 року кілька облгазів вже штрафували за завищені суми в платіжках.

Джерело: АМКУ