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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Завищували цифри в платіжках: 16 облгазів оштрафували на 278 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував 16 облгазів, які, зловживаючи монопольним становищем, донараховували газ у платіжках понад обсяги, визначені лічильниками.

Газ

З жовтня 2018-го до серпня 2019 року 16 облгазів під час комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками.

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В АМКУ вважають, що таким чином було ущемлено інтереси споживачів, тому оштрафувало ці компанії на загальну суму 278 млн грн:

  1. Вінницягаз – 21 млн грн.
  2. Волиньгаз – 13 млн грн.
  3. Дніпропетровськгаз – 34 млн грн.
  4. Житомиргаз – 11 млн грн.
  5. Закарпатгаз – 18 млн грн.
  6. Запоріжгаз – 14 млн грн.
  7. Івано-Франківськгаз – 10 млн грн.
  8. Київоблгаз – 49 млн грн.
  9. Львівгаз – 13 млн грн.
  10. Миколаївгаз – 14 млн грн.
  11. Рівнегаз – 5 млн грн.
  12. Сумигаз – 10 млн грн.
  13. Харківгаз – 33 млн грн.
  14. Хмельницькгаз – 12 млн грн.
  15. Чернівцігаз – 7 млн грн.
  16. Чернігівгаз – 13 млн грн.

Окрім того, ці компанії зобов’язані зробити перерахунок побутовим споживачам на основі фактичних об’ємів спожитого газу за лічильниками, починаючи з жовтня 2018 року.

Навесні 2019 року кілька облгазів вже штрафували за завищені суми в платіжках.

Джерело: АМКУ

Фото: Dreamstime

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