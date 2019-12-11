В зависимости от региона пробное ВНО в 2020 году будет стоить от 138 до 150 грн.

Самым дорогим пробное ВНО 2020 будет в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Львовской, Волынской, Хмельницкой и Ровенской областях.

В зависимости от области стоимость пробного внешнего независимого оценивания будет составлять от 138 до 150 грн.

Цена пробного ВНО в 2020 году составит:

Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Кировоградская области – 138 грн;

Полтавская, Сумская, Харьковская области – 141 грн;

Закарпатская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области – 142 грн;

Луганская и Донецкая области – 144 грн;

АР Крым, Херсонская и Николаевская области – 145 грн;

Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Львовская, Волынская, Хмельницкая и Ровенская области – 150 грн.

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Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет с 3 до 24 января 2020 на сайте регионального центра оценивания качества образования.

К слову, пробное ВНО в 2020 году будет проходить 21 и 28 марта. В каждый из дней участники тестирования смогут проверить свои знания по одному предмету.