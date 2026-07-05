За прошедшую неделю Россия запустила по Украине около 2 200 ударных дронов, более 1 730 корректируемых авиабомб и 106 ракет разных типов, почти половина из которых были баллистическими.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину за неделю

Зеленский подчеркнул, что практически каждый день под российскими ударами находятся приграничные и прифронтовые общины — Сумы, Запорожье, Херсон, Харьков, Днепр.

Сейчас смотрят

Отдельно президент напомнил о массированной атаке на Киев 2 июля, которая унесла жизни 31 человека, еще 102 человека получили ранения, среди них четверо детей.

Президент подчеркнул, что украинские силы уже способны сбивать более 90% ударных дронов, однако ситуация с баллистическими ракетами остается гораздо сложнее.

— Именно на баллистику сейчас делает ставку Москва, чтобы продолжать свою войну, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина каждый день работает над усилением противовоздушной обороны в рамках программы PURL, а также благодаря двусторонним договоренностям со странами, у которых есть нужные ракеты-перехватчики.

Кроме того, Украина вместе с европейскими партнерами развивает направление противоракетной обороны.

Президент призвал союзников как можно быстрее принимать решения о новых поставках систем ПВО и ракет.

— Каждый пакет ракет-перехватчиков — это реальная защита жизней. Я благодарю всех лидеров, которые находят возможности помогать именно так, — подытожил он.

Напомним, что в ночь на 5 июля российские войска атаковали Украину 125 ударными дронами разных типов, а также четырьмя ракетами.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО сбила или подавила 112 дронов, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и противорадиолокационную ракету Х-31.

При этом зафиксировано попадание четырёх ударных беспилотников в трех местах и падение обломков ещё в восьми.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.