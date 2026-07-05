С начала работы украинского зернового коридора им воспользовались более 8 тыс. судов. Это позволило Украине по отдельным видам продукции вернуться к довоенным объемам экспорта.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.

ВМС о зерновом коридоре

— Фактически более 2,5 лет этот (зерновой. — Ред.) коридор работает, а это более 8 тыс. судов, которые им воспользовались, — отметил Плетенчук.

По его словам, обеспечение работы зернового коридора – одно из ключевых достижений Военно-Морских сил Украины.

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— Для Украины морской экспорт является основным каналом. Иметь открытый морской коридор, который не зависит от сухопутных границ, — это про независимость, возможность вести собственную экономическую внешнюю политику, — подчеркнул спикер.

Он добавил, что благодаря работе ВМС и других составляющих Сил обороны удалось гарантировать безопасный проход гражданских судов.

Это позволило Украине вернуться к довоенным показателям по отдельным видам экспортной продукции.

Напомним, по информации МИД Украины, в течение 2025 года Россия украла более 2 млн тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий и незаконно поставляла его на мировые рынки.

По словам Андрея Сибиги, украденное украинское зерно поставлялось в страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% объемов было доставлено в Египет.

Фото: Военно-морские силы

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