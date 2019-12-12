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Факти / Україна / Суспільство

Погрожували сім’ї: ФСБ намагалася завербувати українського військового

Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб.

Погрожували сім’ї: ФСБ намагалася завербувати українського військового

Військовослужбовець одного з підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об’єднаних сил, періодично відвідував своїх близьких родичів на території РФ.

Після чергового перетину державного кордону чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб.

– Представники ФСБ змусили нашого громадянина надати письмову згоду на негласне співробітництво. Для цього вони використовували психологічний тиск та погрози на адресу рідних затриманого.

За задумом “кураторів” чоловік мав збирати й передавати відомості про кількість особового складу, озброєння та військову техніку українських підрозділів, – розповіли в СБУ.

Представників ФСБ насамперед цікавила інформація про радіолокаційні станції, зокрема її можливості з виявлення повітряних цілей та відстеження польотів військової авіації ЗС РФ.

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Чоловік вирішив звернутися до СБУ після того, коли погрози почали ставати все жорсткішими. Він розповів про всі обставини свого вербування та деталі доручень, які йому давали росіяни.

Суд врахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Романа Сущенка після затримання у Москві намагалися завербувати працівники ФСБ та пенітенціарної служби РФ.

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