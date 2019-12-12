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Факти / Україна / Суспільство

Пожежа в Одесі – повний список жертв

Станом на 12 грудня з-під завалів одеського коледжу рятувальники дістали тіла двох останніх зниклих людей. Кількість жертв внаслідок пожежі зросла до 16.

Пожежа в Одесі – повний список жертв

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр опублікував список постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Під час пожежі всього постраждало 47 осіб, з яких 16 загинуло.

Загиблі:

  • 5 грудня -Бабенко Ксенія Аркадіївна, 16 років померла в МКЛ №1.
  • 5 грудня – Бортюк Ганна Леонідівна, 1976 р. народження, викладач.
  • 5 грудня – Коваль Марионелла Дмитрівна, 1963 р.н., секретар коледжу.
  • 6 грудня – Трофімчук Кирило Ігорович, 2003 р.н.
  • 7 грудня -Третякова Наталія Олексіївна, 1971 р.н., викладач.
  • 7 грудня – Беженарь Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант коледжу;
  • 7 грудня – 1 тіло (проводиться експертиза).
  • 7 грудня –Шатохін Сергій Миколайович помер в МКЛ №1.
  •  8 грудня – 1 тіло (проводиться експертиза).
  • 8 грудня – 1 тіло (проводиться експертиза).
  • 9 грудня – 1 особа встановлюється;
  • 9 грудня – Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н, заступник директора інституту.
  • 11 грудня – Соловей Віра Дмитрівна, 04.02.1951 р.н.
  • 11 грудня – 1 особа встановлюється.
  • 11 грудня – Тарасова Наталія Василівна, 15.07.1959 р.н.
  • 11 грудня – 1 особа встановлюєтьсяє.

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Медичну допомогу надавали 33 особам: 18 підлітків, 15 дорослих.

На стаціонарному лікуванні перебувають 10 осіб, з яких 7 дорослих та 3 підлітка.

Правоохоронні органи та судово-медична експертиза здійснюють ідентифікацію загиблих, з них:

  • 2 особи померли в лікарні;
  • 7 осіб ідентифіковано ймовірно – здійснюється експертизи;
  • 5 осіб ідентифіковано;
  • 2 особи – встановлюються.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

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