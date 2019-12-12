Свободовцу, напавшему на Богданца, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении одному из активистов ВО Свобода за избиение народного депутата Андрея Богданца.

По согласованию с Киевской местной прокуратурой следственные сообщили о подозрении активисту ВО Свобода в совершении преступления за насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции так и не назвали имя подозреваемого.

Вместе с тем, председатель партии ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook написал, что у нардепа VII созыва Алексея Кайды сегодня проводили обыски, а затем его задержали. Кроме того, обыски были и у командира добровольческой четы Карпатская Сечь Олега Куцина.

– Причина – заявление нардепа от СН Андрей Богданца, – уточнил Тягнибок.

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Напомним, после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка, в которой участвовали народные депутаты VII созыва от партии Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко и депутат-мажоритарщик от Слуги народа Андрей Богданец.