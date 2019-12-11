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Факты / Украина / Политика

Судимость и АТО: что известно об участнике драки в Раде Андрее Богданце

11 декабря депутата-мажоритарщика от Слуги народа Андрея Богданца избили после заседания аграрного комитета. Что известно о политике, читайте на сайте Факты ICTV.

Судимость и АТО: что известно об участнике драки в Раде Андрее Богданце

Во время заседания парламентского аграрного комитета свободовцы и ветераны АТО устроили драку с нардепом от Слуги народа Андреем Богданцом.

Сам политик родился в пгт Рокитное Ровенской области, а образование менеджера-экономиста получил в Подольской государственной аграрно-технической академии и окончил факультет компьютерных технологий Тернопольского национального экономического университета.

С 2014 года работает заместителем генерального директора ЗАО Птицефабрика Тернопольская

.Депутат Верховной рады от Слуги народа Андрей Богданец в августе 2015 был осужден за избиение водителя в Тернополе, которое произошло 18 ноября 2014 года

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Сам депутат избиение человека называет провокацией потерпевшего и тяжелым психологическим состоянием, связанным со службой в АТО.

– В 2015 году добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения Сечь.

Находясь в короткой отпуске между ротациями, наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировала, а затем едва не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань.

Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. В ответ я один раз ударил, не рассчитав силы, – пояснил депутат.

Богданец отметил, что согласно действующему законодательству такие события не влияют на возможность быть депутатом, а на выборы он шел ради перемен в стране.

Напомним, после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами фракции Слуга народа и депутатами от партии Свобода.

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