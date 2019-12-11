Сам депутат избиение человека называет провокацией потерпевшего и тяжелым психологическим состоянием, связанным со службой в АТО.

– В 2015 году добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения Сечь. Находясь в короткой отпуске между ротациями, наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировала, а затем едва не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. В ответ я один раз ударил, не рассчитав силы, – пояснил депутат.

Богданец отметил, что согласно действующему законодательству такие события не влияют на возможность быть депутатом, а на выборы он шел ради перемен в стране.

Напомним, после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами фракции Слуга народа и депутатами от партии Свобода.