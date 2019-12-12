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Факти / Україна / Політика

Свободівцю, що напав на Богданця, повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО Свобода за побиття народного депутата Андрія Богданця.

Свободівцю, що напав на Богданця, повідомили про підозру

За погодженням із Київською місцевою прокуратурою слідчі повідомили про підозру активісту ВО Свобода у скоєнні злочину за насильство щодо державного чи громадського діяча. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

У поліції так і не назвали ім’я підозрюваного.

Натомість, голова партії ВО Свобода Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook написав, що у нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали. Крім того, обшуки були й в командира добровольчої чоти Карпатська Січ Олега Куцина.

– Причина – заява нардепа від СН Андрій Богданця, – уточнив Тягнибок.

Читайте: Судимість і АТО: що відомо про учасника бійки у Раді Андрія Богданця

Нагадаємо, після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка, у якій брали участь народні депутати VII скликання від партії Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко та депутат-мажоритарник від Слуги народу Андрій Богданець.

Джерело: Нацполіція

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