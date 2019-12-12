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Факты / Украина / Общество

В Одессе на территории детсада произошел пожар

12 декабря на территории частного детского сада Мандарин произошел пожар. Никто не пострадал.

В Одессе на территории детсада произошел пожар

В Одессе на улице Толбухина произошел пожар на территории детского сада. Очевидцы сообщали о взрыве генератора, но в пресс-службе ГСЧС эту информацию не подтверждают.

– Взрыва не было. В техническом помещении с генератором загорелся мусор, сам генератор не горел, — сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован на площади двух квадратных метра. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Источник: Думская

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