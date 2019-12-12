В Одессе на территории детсада произошел пожар

12 декабря на территории частного детского сада Мандарин произошел пожар. Никто не пострадал.

В Одессе на улице Толбухина произошел пожар на территории детского сада. Очевидцы сообщали о взрыве генератора, но в пресс-службе ГСЧС эту информацию не подтверждают.

– Взрыва не было. В техническом помещении с генератором загорелся мусор, сам генератор не горел, — сообщили в ведомстве.