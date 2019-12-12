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Факти / Україна / Суспільство

В Одесі на території дитсадка сталася пожежа

12 грудня на території приватного дитячого садка Мандарин сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

В Одесі на території дитсадка сталася пожежа

В Одесі на вулиці Толбухіна сталася пожежа на території дитячого садка. Очевидці повідомляли про вибух генератора, але в прес-службі ДСНС цю інформацію не підтверджують.

– Вибуху не було. У технічному приміщенні з генератором загорілося сміття, сам генератор не горів, – повідомили у відомстві.

Пожежу ліквідовано на площі двох квадратних метрів. Постраждалих немає. Причини загоряння встановлюються.

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Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.

Джерело: Думская

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