Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы они не проходили в выходные – Дубилет

Врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные, а на вторник чаще всего назначают кесарево сечение.

Вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье. К такому выводу пришел Дмитрий Дубилет, работая с данными о рождаемости в Украине.

– Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье! – написал Дубилет.

На этом графике показано, какой процент детей на нашей территории родился в день недели.

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Также он объяснил, почему эта статистика пугает.

– Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов – это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах для ребенка, а по каким-то другим соображениям, – добавил он.

Ранее мы также писали про новые стандарты ведения беременности, которые начинаются с пренатальной диагностики.

Источник: Дмитрий Дубилет