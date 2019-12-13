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Факты / Украина / Общество

Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы они не проходили в выходные – Дубилет

Врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные, а на вторник чаще всего назначают кесарево сечение.

Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы они не проходили в выходные – Дубилет

Вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье. К такому выводу пришел Дмитрий Дубилет, работая с данными о рождаемости в Украине.

– Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился.

Если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье! – написал Дубилет.

На этом графике показано, какой процент детей на нашей территории родился в день недели.

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Также он объяснил, почему эта статистика пугает.

– Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов – это не очень хорошо для здоровья.

Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах для ребенка, а по каким-то другим соображениям, – добавил он.

Ранее мы также писали про новые стандарты ведения беременности, которые начинаются с пренатальной диагностики.

Источник: Дмитрий Дубилет

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