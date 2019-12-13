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Факти / Україна / Суспільство

Лікарі штучно стимулюють пологи, аби вони не відбувалися у вихідні – Дубілет

Лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні, а на вівторок найчастіше призначають кесарів розтин.

Лікарі штучно стимулюють пологи, аби вони не відбувалися у вихідні – Дубілет

Ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю. Такого висновку дійшов Дмитро Дубілет, працюючи з даними про народжуваність в Україні.

– Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився.

Якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю! – написав Дубілет.

На цьому графіку показано, який відсоток дітей на нашій території народився в який день тижня.

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Також він пояснив, чому ця статистика лякає.

– Як мені пояснили фахівці, будь-яке штучне стимулювання більш ранніх пологів — це не дуже добре для здоров’я.

Судячи з усього, медичні рішення в наших пологових будинках ухвалюють не завжди в кращих інтересах для дитини, а з якихось інших міркувань, – додав він.

Раніше ми писали про нові стандарти ведення вагітності, які починаються з пренатальної діагностики.

Джерело: Дмитро Дубілет 

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