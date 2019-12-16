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Факты / Украина / Общество

Убийство Шеремета: адвокат Дугарь заявил о запугивании свидетелей

Адвокат одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил о запугивании свидетелей по делу.

Яна Дугарь

Адвокат подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь Виталий Коломиец обратился к свидетелям с просьбой не публиковать информацию в общий доступ из-за возможных запугиваний.

– Друзья, не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого и когда Яна лечила, с кем была. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу, – заявил адвокат.

Читайте: В момент убийства Шеремета Дугарь была в АТО – справка

Он добавил, что есть достаточно доказательств ее невиновности, и остается только правильно их задокументировать.

Яна Дугарь – 26-летняя участница АТО из Днепропетровской области, на службу попала в 2015 году. На фронте была медсестрой парашютно-десантного батальона. Имеет орден За мужество III степени и медаль За оборону Авдеевки.

Напомним, правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: бывшего участника АТО Владислава Грищенко и его жену Инну, музыканта и лидера украинской рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко, волонтера и врача Юлию Кузьменко, медсестру Яну Дугарь.

В полиции отметили, что целью убийства стало желание дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

По версии следствия, взрывчатку под авто Шеремета подложили Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, а изготовили его Владислав и Инна Грищенки. Дугарь якобы разведывала местность возле авто Шеремета.

На заседании Печерского райсуда Киева медика Яну Дугарь отправили под домашний арест до 8 февраля 2020 года.

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