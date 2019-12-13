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Факты / Украина

В момент убийства Шеремета Дугарь была в АТО – справка

В сети опубликовали справку подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь, согласно которой девушка находилась в зоне АТО на момент преступления.

В момент убийства Шеремета Дугарь была в АТО – справка

Депутат Верховной Рады от партии Европейская солидарность Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета – военнослужащий ВСУ Яна Дугарь – была в зоне АТО, когда произошло преступление.

– Утром вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото справка, подтверждающая пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета, – отметила Зинкевич.

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На снимке справки Дугарь об участии в антитеррористической операции и в зоне проведения Операции объединенных сил. В ней говорится, что подозреваемая была в зоне АТО, в частности, с 3 июня по 26 сентября 2016 года.

Авто Павла Шеремета взорвали в Киеве 20 июля 2016 года.

Яна Дугарь – 26-летняя участница АТО из Днепропетровской области, на службу попала в 2015 году. На фронте была медсестрой парашютно-десантного батальона. Имеет орден За мужество III степени и медаль За оборону Авдеевки.

Напомним, правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: бывшего участника АТО Владислава Грищенко и его жену Инну, музыканта и лидера украинской рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко, волонтерку и врача Юлию Кузьменко, медсестру Яну Дугарь.

В полиции отметили, что целью убийства стало желание дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

По версии следствия, взрывчатку под авто Шеремета подложили Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, а изготовили его Владислав и Инна Грищенки.

Дугарь якобы разведывала местность возле авто Шеремета.

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