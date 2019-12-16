PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Какой-то страшный сон: Кулеба о состоянии пострадавших в ДТП

Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в ДТП, в частности о водителе автобуса и двоих своих сыновей.

Какой-то страшный сон: Кулеба о состоянии пострадавших в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что все пострадавшие в аварии 24 ноября чувствуют себя уже значительно лучше.

– В этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе, – отметил Кулеба.

Он добавил, что у его младшего сына некоторые повреждения костей и сейчас он уже восстанавливается дома. Однако его старший сын все еще остается в больнице.

Читайте: ДТП с Кулебой: водитель микроавтобуса прокомментировал аварию

– Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс, – отметил чиновник.

Также он рассказал, что поврежденные ребра у ребенка каждый день напоминают об этом страшном событии.

– Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон, – подчеркнул Николай Кулеба.

Напомним, что 24 ноября Николай Кулеба попал в ДТП вместе со своими сыновьями.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ирина Федишин после концерта попала в ДТП
Ирина Федишин после концерта попала в ДТП
На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП – есть жертвы
На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП – есть жертвы
Уцелела только рука: под Киевом авто ездили по сбитому насмерть пешеходу
Уцелела только рука: под Киевом авто ездили по сбитому насмерть пешеходу
Манекены на дорогах: поможет ли это улучшить статистику ДТП
Манекены на дорогах: поможет ли это улучшить статистику ДТП
Смертельное ДТП на Ровенщине: один погибший, трое в больнице
Смертельное ДТП на Ровенщине: один погибший, трое в больнице
На Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку: погибла несовершеннолетняя девушка
На Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку: погибла несовершеннолетняя девушка
В Киеве грузовик протаранил маршрутку – пять человек в больнице
В Киеве грузовик протаранил маршрутку – пять человек в больнице
Смертельное ДТП на Тернопольщине
Смертельное ДТП на Тернопольщине: женщина вылетела из автобуса и попала под его колеса
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка