Какой-то страшный сон: Кулеба о состоянии пострадавших в ДТП

Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в ДТП, в частности о водителе автобуса и двоих своих сыновей.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что все пострадавшие в аварии 24 ноября чувствуют себя уже значительно лучше.

– В этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе, – отметил Кулеба.

Он добавил, что у его младшего сына некоторые повреждения костей и сейчас он уже восстанавливается дома. Однако его старший сын все еще остается в больнице.

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– Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс, – отметил чиновник.

Также он рассказал, что поврежденные ребра у ребенка каждый день напоминают об этом страшном событии.

– Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон, – подчеркнул Николай Кулеба.

Напомним, что 24 ноября Николай Кулеба попал в ДТП вместе со своими сыновьями.