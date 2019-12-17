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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Банки слишком легкомысленно выдают кредиты украинцам – НБУ

Украинские банки недостаточно скрупулезно оценивают свои риски предоставления потребительских кредитов для украинцев.

гривня

В НБУ сообщили, что недостаточная консервативная оценка рисков предоставления кредитов может представлять угрозу для финансовой стабильности банковского сектора.

В Нацбанке сообщили, что оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже по текущему состоянию экономики являются заниженными

Кроме того, отдельные банки ужесточают предоставление необеспеченных кредитов для того, чтобы агрессивно увеличить свою долю на рынке.

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Нацбанк планирует повысить норматив риска для потребительских кредитов с 2021 года. Такие кредиты банки должны будут считать более рискованными и делать больше резервов, когда их предоставлять.

Ранее Факты ICTV писали, когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей.

Источник: НБУ

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