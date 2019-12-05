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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей

Программа доступных кредитов под 5-9% для предпринимателей заработает с 1 февраля-2020.

Когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей

Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства заработает с 1 февраля 2020 года. Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых.

– Правительство готовит к старту мощный инструмент – программу по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Ее суть очень проста – стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап – доступное кредитование, – премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

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– Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – только то, что работает минимум 12 месяцев, – рассказал Гончарук.

Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров Украины выделил на финансирование Украинского фонда стартапов 440 млн грн.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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