Программа доступных кредитов под 5-9% для предпринимателей заработает с 1 февраля-2020.
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства заработает с 1 февраля 2020 года. Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых.
– Правительство готовит к старту мощный инструмент – программу по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Ее суть очень проста – стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап – доступное кредитование, – премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
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– Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – только то, что работает минимум 12 месяцев, – рассказал Гончарук.
Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности.
Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров Украины выделил на финансирование Украинского фонда стартапов 440 млн грн.