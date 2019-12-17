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Факты / Украина / Общество

Умер Мопс дядя Пес – известный стример и зэк-блогер

Умер популярный на YouTube зэк-блогер и стример Сергей Новик, известный под псевдонимом Мопс дядя Пес.

Мопс дядько Пес

О смерти блогера Сергея Новика (Мопс дядя Пес) сообщил 17 декабря администратор на его YouTube-канале.

– Умер Сергей Владимирович Мопс. Стримов, естественно, пока не будет, – сказал он.

По данным СМИ, причиной смерти могла стать двусторонняя пневмония.

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Новику было 46 лет, из которых 27 лет он провел за решеткой.

В последнее время блогер злоупотреблял алкоголем. Также мужчина страдал героиновой зависимостью.

На его YouTube-канал было подписано почти 500 тыс. человек.

Мопс дядя Пес стал популярным в 2013 году, когда на YouTube вышел ролик Мопс не гребень, на котором его унижали и избивали. Он собрал несколько миллионов просмотров.

В 2016 году Новика освободили, и он начал снимать стримы на различную тематику.

Напомним, 8 декабря в США на 22 году жизни умер рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс ).

Американскому рэперу стало плохо в чикагском аэропорту. На место прибыла скорая помощь, которая доставила музыканта в больницу. Однако врачам не удалось спасти Juice WRLD.

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