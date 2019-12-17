Скрыл жилье и получил 738 тыс. грн компенсации: экс-депутату объявили подозрение

Бывший народный депутат незаконно получил из бюджета 738,74 тыс. грн компенсации за съем номера в гостинице Киев.

Народный депутат прошлого созыва Верховной Рады Украины незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. грн компенсации за съем номера в гостинице Киев.

– По согласованию прокуроров САП, детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который, злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета, – говорится в сообщении НАБУ.

В частности, в течение декабря 2014 года – октябрь 2018 года бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. грн компенсации на расходы по съему номера в гостинице Киев якобы потому, что у него не было собственного жилья в столице.

– Следствие установило, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт, – говорится в сообщении.

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Бывшему депутату инкриминируют совершение преступления, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате VIII созыва от партии Оппозиционный блок Дмитрие Колесникове.

Ранее в Киеве полиция задержала депутата облрады за вымогательство $860 тыс.