Это не путь цивилизованной страны: реакция Зеленского на столкновения под Радой

Президент Владимир Зеленский, комментируя столкновения под Радой 17 декабря, отметил, что каждый имеет право на мирное собрание, однако не следует забывать об ответственности, если от его действий страдают другие.

Владимир Зеленский считает, что дискуссии вокруг законодательных инициатив не должны нарушать закон.

– Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны, – подчеркнул президент Украины.

По его мнению, украинцы должны научиться слушать и уважать друг друга, если хотят лучшей жизни.

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– Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Это я вам гарантирую, – добавил глава государства.

Напомним, под Радой драка между протестующими и правоохранителями произошла после того, как полиция разобрала палатки участников акции. Активисты начали бросать в сторону стражей порядка камни и пластиковые бутылки.

В результате столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 активистов задержали.