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Факты / Украина

Уроженец России: установлен организатор покушения на Соболева

Организатором покушения на депутата Вячеслава Соболева был 25-летний уроженец Российской Федерации.

Уроженец России: установлен организатор покушения на Соболева

Прокуратура Киева и следователи Нацполиции установили личность организатора заказного убийства депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын.

Правоохранители согласовали сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 15 п.11, 12, ч.2 ст. 115 УК Украины 25-летнему уроженцу Российской Федерации.

Как рассказали в прокуратуре, злоумышленник привлек в качестве исполнителя преступления 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт боевых действий в качестве снайпера на Донбассе.

Во время личной встречи в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю $40 тыс. за убийство депутата.

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Организатор предоставил исполнителю всю информацию о Соболеве и обеспечил его оружием. Также он предоставил гараж для хранения орудия убийства. Сам организатор накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Как сообщалось, исполнителя и сообщника покушения на Соболева, которого он себе выбрал, арестовали.

Источник: Прокуратура Киева

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