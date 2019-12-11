90-е возвращаются? Кто заказал бизнесмена Соболева

Кто заказал Вячеслава Соболева и есть ли зацепки у полиции по заказчику.

Оцепленная улица, элитный внедорожник преградил дорогу. На автомобильном стекле – след от пули. Машина принадлежит депутату Киевского облсовета Вячеславу Соболеву. Сам он не пострадал. Тяжелое ранение получил его 3-летний сын.

Мальчик умирает в скорой, даже не доехав до больницы. Позже следствие установит хронологию событий того вечера.

Соболев, жена и двое детей садятся в джип. Семья уезжает от собственного ресторана. Останавливается на перекрестке, на светофоре. Через мгновение в окно попадает пуля. Водитель попытается набрать скорость, но сразу останавливается. Впоследствии выяснится что стреляли из здания. Другой злоумышленник стоял и сигнализировал о начале движения Соболева.

Как потом выяснится, в момент выстрела бизнесмен за чем наклонился. Поэтому пуля попала в ребенка.

Нам удается попасть в дом, откуда вероятно, по мнению следователей, стрелял киллер. Номер был забронирован на 6 суток. Ресторан Соболева отсюда как на ладони. Злоумышленник не стал затягивать и свою задачу решил выполнить уже в первый день.

И уже на следующее утро полиция задерживает двух подозреваемых в совершении преступления. Это бывшие участники АТО – Андрей Лаврега и Евгений Семенов. По версии следствия, стрелял Лаврега. Он ушел на фронт, когда ему было 17. Три года в окопах. Даже был награжден орденом за мужество.

Как боец ​​мог совершить преступление – мы спрашиваем у командира подразделения, в котором служил Лаврега. Андрей Гергерт говорит, его подчиненный – способный и смелый, но профессиональным снайпером он не был.

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По мнению Гергерт, на скамью подсудимых парня могла привести его самоуверенность.

Для следственного эксперимента на место преступления подозреваемых привозят в бронежилетах и ​​касках. Это меры безопасности, чтобы фигурантов дела вдруг кто-то не захотел убрать.

Заседание суда, где выбирают меру пресечения для подозреваемых, вообще проходит без посторонних.

Двум фигурантам дела следствие выдвинуло подозрение по статье умышленное убийство. Суд отправляет их под арест на 2 месяца без права залога.

На суд приходят и правые активисты. Говорят, в деле есть странные детали. О том, что в деле есть нестыковки, соглашаются и эксперты. Мы приезжаем на место трагедии с бывшим сотрудником СБУ Виктором Ягуней. Говорит, сразу видно – точку выбирал профессионал.

Но все, что происходит дальше, по мнению эксперта, никак не может быть сделано профессионалом.

По версии следствия, ребята – лишь исполнители. Главный вопрос – кто заказчик.

У следствия ответов пока нет, но сам Соболев на глазах у журналистов показал документ, на котором выписал фамилии вероятных заказчиков. Среди них бывший председатель Высшего хозяйственного суда Януковича Татьков, его бывший заместитель Емельянов. Оба сейчас за рубежом. И еще 5 фамилий – адвокат, сотрудник СБУ и бывший депутат.

Экс-нардеп Грановский уже отреагировал: готов пройти детектор лжи, чтобы доказать, что отношения к убийству ребенка не имеет.

Еще один из тех, кого назвал Соболев, Руслан Браславский, также утверждает – никого не заказывал.

Что же стало причиной покушения на бизнесмена Соболева?

Версии как политика, так и бизнес.

Есть определенная ирония в том, что для разборок между собой донецкие авторитеты нанимают людей, которые воевали в АТО, являются украинскими героями, украинскими воинами.

Еще один конфликт развернулся за сеть магазинов Обжора, которая оказалась на оккупированной территории. По одной из версий, Соболев до сих пор имеет отношение к магазинам, по другой – уже потерял контроль, но хочет вернуть бизнес.

По мнению политического обозревателя Юрия Бутусова, причиной покушения могут быть и разборки за собственность Соболева в Мариуполе.

Факты ICTV ранее писали о том, что рассказала жена Соболева об убийстве сына.