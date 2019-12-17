Верховный суд признал противозаконным отказ в страховании из-за инвалидности

В Верховном суде решили, что отказ в выдаче страхового полиса лицу с инвалидностью является дискриминацией.

В Верховном суде рассмотрели дело об отказе ЗАО СК АХА Страхування от выдачи лицу с инвалидностью полиса медицинского туристического страхования для тех, кто едет за границу.

Это аргументировали п. 4.4.2 Правил №019 добровольного страхования медицинских расходов и п. 17.1.3 Договора добровольного страхования, которым установлено соответствующее ограничение для лиц с инвалидностью первой и второй групп.

Верховный суд признал, что пункты указанных документов являются дискриминационными, и обязал ответчика изменить их.

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Сначала по данному делу суд первой инстанции удовлетворил иск, но впоследствии его отменил апелляционный суд, поскольку не было обращения с жалобой в Нацкомфинуслуг или к ответчику.

Однако Верховный суд отменил решение, принятое в апелляционном суде, признав его ошибочным.

– Человек, считающий, что в отношении него возникла дискриминация,.. вправе обратиться с жалобой непосредственно в суд без обязательного обращения к другим уполномоченным государственным органам, – сообщили в суде.

К слову, апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда об отмене переименования двух проспектов в Киеве.

Источник: Верховный Суд