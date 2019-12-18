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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 18 декабря (ОНЛАЙН)

Верховная Рада намерена 18 декабря проголосовать за закон о бесплатной правовой помощи для ВПЛ.

Заседание Верховной Рады 18 декабря (ОНЛАЙН)

18 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть большое количество законодательных инициатив. В частности, поддержка малого и среднего бизнеса и внедрение Единого реестра людей осужденных за преступления против половой свободы ребенка.

Также Верховная Рада в среду рассмотрит и возможно проголосует в целом за законопроект №1220, что устраняет законодательные коллизии и пробелы в законе О нотариате.

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Кроме того, парламентариям придется рассмотреть законопроект о безопасности журналистов.

На рассмотрении Рады 18 декабря также окажется проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.

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