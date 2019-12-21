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Факты / Украина / Общество

МОН проверит все ПТУ и определит лучшие

В январе 2020 года начнется масштабный аудит более 740 заведений профобразования.

профосвіта

Заместитель министра образования и науки Петр Коржевский анонсировал  на 2020 год аудит всех 740 ПТУ, состоящий из анкетирования учреждений и региональных обсуждений.

По его словам, это необходимо, чтобы создать оптимальную структуру учреждений профобразования, определить лучшие, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики.

– Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее эффективные. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учеников, – отметил Коржевский.

Он сказал, что сейчас в проекте анкеты наработан технический блок вопросов: общая информация о заведении, состояние помещений, имеющееся оборудование, количество учеников и педагогов, трудоустройство выпускников, в частности, по специальности.

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Затем добавят еще несколько блоков, которые будут характеризовать сотрудничество с бизнесом, участие в международных и всеукраинских проектах, финансовые поступления и расходы.

Напомним, в 2020 году зарплаты учителей должны увеличиться на 9%. А педагоги  со стажем до 10 лет получат выплаты в размере почти 21 тыс. грн.

Источник: Минобразования

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