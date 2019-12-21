МОН перевірить усі ПТУ і визначить найкращі

У січні 2020 року розпочнеться масштабний аудит понад 740 закладів профосвіти.

Заступник міністра освіти і науки Петро Коржевський анонсував на 2020 рік аудит усіх 740 ПТУ, який складатиметься з анкетування закладів та регіональних обговорень.

За його словами, це необхідно, аби створити оптимальну структуру закладів профосвіти, визначити кращі, де можуть бути сконцентровані ресурси держави та учні.

– Поставивши усіх в однакові умови оцінки, ми зможемо виявити найбільш ефективні. Далі, проаналізувавши результати, ми надамо рекомендації місцевим управлінцям щодо організації роботи мережі. Як результат, конкурентні заклади зможуть отримувати більше ресурсів для розвитку і підготовки учнів, – наголосив Коржевський.

Він сказав, що наразі у проекті анкети напрацьовано технічний блок запитань: загальна інформація про заклад, стан приміщень, наявне обладнання, кількість учнів та педагогів, працевлаштування випускників, зокрема, за фахом.

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Потім додадуть ще кілька блоків, які характеризуватимуть співпрацю із бізнесом, участь у міжнародних та всеукраїнських проєктах, фінансові надходження та видатки.

Нагадаємо, в 2020 році зарплати вчителів мають збільшитися на 9%. А педагоги зі стажем до 10 років отримають виплати в розмірі майже 21 тис. грн.