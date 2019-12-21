Правоохоронці “кришують” гральний бізнес – Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що правоохоронні органи, які мають перешкоджати гральному бізнесу, наразі “кришують” цей напрям.

Генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що правоохоронні органи прикривають діяльність нелегального грального бізнесу.

– Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти гральному бізнесу, його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною, – наголосив він.

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За результатами наради в ГПУ ухвалили рішення про створення спільних робочих груп правоохоронних органів, а також забезпечення системної роботи та координації діяльності в напрямі протидії гральному бізнесу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні. Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.