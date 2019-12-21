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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Правоохоронці “кришують” гральний бізнес – Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що правоохоронні органи, які мають перешкоджати гральному бізнесу, наразі “кришують” цей напрям.

Правоохоронці “кришують” гральний бізнес – Рябошапка

Генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що правоохоронні органи прикривають діяльність нелегального грального бізнесу.

– Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти гральному бізнесу, його очолюють.

Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною, – наголосив він.

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За результатами наради в ГПУ ухвалили рішення про створення спільних робочих груп правоохоронних органів, а також забезпечення системної роботи та координації діяльності в напрямі протидії гральному бізнесу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.  Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.

Джерело: ГПУ

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