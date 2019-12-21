ПЦУ дважды отслужит литургию на Рождество: 25 декабря и 7 января

– 25 декабря, в 10.00 службу Божью в кафедральном соборе Святой Троицы по случаю Рождества Христова в соответствии с Новоюлианским календарем возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

По словам владыки, начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде – от 25 декабря по 7 января, – говорится в сообщении Волынской епархии ПЦУ.