ПЦУ дважды отслужит литургию на Рождество: 25 декабря и 7 января

В Волынской епархии Православной Церкви Украины рождественскую литургию отслужат по двум календарям – 25 декабря и 7 января.
В Волынской епархии Православной Церкви Украины рождественскую литургию отслужат по юлианскому и григорианскому календарю – 25 декабря и 7 января.
– 25 декабря, в 10.00 службу Божью в кафедральном соборе Святой Троицы по случаю Рождества Христова в соответствии с Новоюлианским календарем возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил.
По словам владыки, начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде – от 25 декабря по 7 января, – говорится в сообщении Волынской епархии ПЦУ.
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В ноябре группа прихожан Православной церкви Украины обратилась к митрополиту с открытым письмом с просьбой о введении празднования Рождества 25 декабря, при этом не отвергая и 7 января.
Напомним, в октябре Греческая церковь признала автокефалию ПЦУ.
Источник: Пресс-служба Волынской епархии ПЦУ