ПЦУ двічі відслужить літургію на Різдво: 25 грудня та 7 січня

У Волинській єпархії Православної Церкви України різдвяну літургію відслужать за двома календарями – 25 грудня та 7 січня.
У Волинській єпархії Православної Церкви України різдвяну літургію відслужать за юліанським і григоріанським календарями – 25 грудня та 7 січня.
– 25 грудня, о 10.00 службу Божу в кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Різдва Христового відповідно до новоюліанського календаря очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
За словами владики, розпочинати різдвяні святкування можна вже цього дня, акцентуючи увагу не на конкретній даті, а на події про прихід у світ Спасителя та на періоді – від 25 грудня до 7 січня, – йдеться у повідомленні Волинської єпархії ПЦУ.
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У листопаді група парафіян Православної церкви України звернулась до митрополита з відкритим листом щодо запровадження святкування Різдва 25 грудня, водночас, не відкидаючи 7 січня.
Нагадаємо, у жовтні Грецька церква визнала автокефалію ПЦУ.
Джерело: Прес-служба Волинської єпархії ПЦУ