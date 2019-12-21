ПЦУ двічі відслужить літургію на Різдво: 25 грудня та 7 січня

– 25 грудня, о 10.00 службу Божу в кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Різдва Христового відповідно до новоюліанського календаря очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

За словами владики, розпочинати різдвяні святкування можна вже цього дня, акцентуючи увагу не на конкретній даті, а на події про прихід у світ Спасителя та на періоді – від 25 грудня до 7 січня, – йдеться у повідомленні Волинської єпархії ПЦУ.