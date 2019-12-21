Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже

Согласно основной версии, пожар в Одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что причиной пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стало возгорание бытового электрического оборудования.

Оттуда пожар распространился на другие этажи и люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

Виновников трагедии определит суд.

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Теперь правительственная комиссия проверит все здания, усилит ответственность за нарушения пожарной безопасности и введет добровольное страхование гражданско-правовой ответственности.

– Виновники понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем, – отметил Гончарук.

Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате пожара погибли 16 человек.