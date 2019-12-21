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Факти / Україна / Суспільство

Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі

За основною версією, пожежа в Одеському коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі приміщення.

Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що причиною пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стало займання побутового електричного обладнання.

Звідти пожежа поширилася на інші поверхи і люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений.

Основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд.

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Тепер урядова комісія перевірить усі будівлі, посилить відповідальність за порушення пожежної безпеки та запровадить добровільне страхування цивільно-правової відповідальності.

– Винні понесуть відповідальність. Зробимо все для недопущення таких жахливих випадків у майбутньому, – наголосив Гончарук.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті пожежі загинуло 16 осіб.

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