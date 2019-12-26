Болота под Москвой: в Херсоне указали Путину на извечные русские территории

Херсонский горсовет напомнил Владимиру Путину, что исконно русские территории – это болота под Москвой.

Херсонский горсовет ответил президенту РФ Владимиру Путину на фразу о том, что юг Украины и Причерноморье — это “исконно русские территории”.

– Мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой, – говорится в заявлении городского главы Херсона Владимира Миколаенко.

В украинском горсовете недоумевают, как Путину пришла мысль о том, что Россия может претендовать на столь отдаленное от “московских болот” Причерноморье.

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Миколаенко подчеркнул, что юг Украины этнически, ментально, географически, культурно был и останется украинским.

К слову, ранее в МИД Украины напомнили Путину о том, что попытки пересмотреть историю всегда плохо заканчиваются для самых ревизионеров.