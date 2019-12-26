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Факти / Україна / Політика

Болота під Москвою: в Херсоні вказали Путіну на споконвічно російські території

Херсонська міськрада нагадала Володимиру Путіну, що споконвічно російські території – це болота під Москвою.

Болота під Москвою: в Херсоні вказали Путіну на споконвічно російські території

Херсонська міськрада відповіла президенту РФ Володимиру Путіну на фразу про те, що південь України і Причорномор’я – це “споконвічно російські території”.

– Ми повинні нагадати Путіну і всім його прихильникам, що споконвічно російські території – це болота під Москвою, – йдеться в заяві міського голови Херсона Володимира Миколаєнка.

В українській міськраді дивуються, як Путіну прийшла думка про те, що Росія може претендувати на таке віддалене від “московських боліт” Причорномор’я.

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Миколаєнко підкреслили, що південь України етнічно, ментально, географічно, культурно був і залишиться українським.

До слова, раніше в МЗС України нагадали Путіну про те, що спроби переглянути історію завжди погано закінчуються для самих ревізіонерів.

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