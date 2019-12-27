PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Atlas Weekend и Новые лидеры – что известно о будущем нардепе Санченко

Биография и интересные факты из жизни Александра Санченко – читайте в материале Фактов ICTV.

Atlas Weekend и Новые лидеры – что известно о будущем нардепе Санченко

Директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко в свое время был участником проекта Новые лидеры. Его целями были развитие фестивальной культуры в Украине и финансирование студенческого самоуправления.

Кроме того, он является председателем общественного совета фонда ДержМолодьЖитло, учредителем ООО Мейн-Стрим и ОО Биржа Молодежных Проектов, а также руководителем конкурса красоты СтудМисс Украины.

Читайте: Кто такая Ирина Венедиктова – биография и декларация

Также Александр Санченко был экспертом Реанимационного пакета реформ. Ранее работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания Kyiv Free Wi-Fi.

Был помощником депутата Верховной Рады VIII созыва Алексея Скрипника на общественных началах.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году баллотировался по партийным спискам Слуги народа под номером 137.

Напомним, нродный депутат Ирина Венедиктова назначена на должность исполняющей обязанности директора ГБР, а ее место под куполом Верховной Рады займет Александр Санченко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шепот Богдана и хот-доги. Как вы следили за политикой в 2019 году (ТЕСТ)
Шепот Богдана и хот-доги. Как вы следили за политикой в 2019 году (ТЕСТ)
Давид Арахамія
Арахамия назвал желаемый уровень зарплаты для нардепов
Какие фракции пропустили больше всего голосований Рады в декабре – КИУ
Какие фракции пропустили больше всего голосований Рады в декабре – КИУ
ДБР
Перезагрузка ГБР: Зеленский подписал закон
Восемь нардепов пропустили 90% заседаний Рады в декабре – КИУ
Восемь нардепов пропустили 90% заседаний Рады в декабре – КИУ
Верховна Рада
Турборежим монобольшинства: итоги Верховной Рады ІХ созыва
корпоратив слуги народа
Селфи с Зеленским и песни Тины Кароль: что публикуют с корпоратива Слуги народа
корпоратив слуги народа
Корпоратив Слуги народа: стало известно, кого из звезд пригласили на вечеринку
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка