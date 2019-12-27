Биография и интересные факты из жизни Александра Санченко – читайте в материале Фактов ICTV.

Директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко в свое время был участником проекта Новые лидеры. Его целями были развитие фестивальной культуры в Украине и финансирование студенческого самоуправления.

Кроме того, он является председателем общественного совета фонда ДержМолодьЖитло, учредителем ООО Мейн-Стрим и ОО Биржа Молодежных Проектов, а также руководителем конкурса красоты СтудМисс Украины.

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Также Александр Санченко был экспертом Реанимационного пакета реформ. Ранее работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания Kyiv Free Wi-Fi.

Был помощником депутата Верховной Рады VIII созыва Алексея Скрипника на общественных началах.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году баллотировался по партийным спискам Слуги народа под номером 137.

Напомним, нродный депутат Ирина Венедиктова назначена на должность исполняющей обязанности директора ГБР, а ее место под куполом Верховной Рады займет Александр Санченко.