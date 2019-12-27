Ирину Венедиктову в Верховной Раде заменит директор по GR-коммуникациям Atlas Weekend Александр Санченко.

Народный депутат Ирина Венедиктова назначена на должность исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований, а ее место под куполом Верховной Рады займет директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

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Он был №137 в партийном списке партии Слуга народа на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Напомним, 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности председателя ГБР назначили Ирину Венедиктову.