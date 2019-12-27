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Факти / Україна / Політика

Atlas Weekend та Нові лідери – що відомо про майбутнього нардепа Санченка

Біографія та цікаві факти із життя Олександра Санченко – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Atlas Weekend та Нові лідери – що відомо про майбутнього нардепа Санченка

Директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко свого часу був учасником проекту Нові лідери. Його цілями були розвиток фестивальної культури в Україні та фінансування студентського самоврядування.

Крім того, він є головою громадської ради фонду ДержМолодьЖитло, засновником ТОВ Мейн-Стрім та ГО Біржа Молодіжних Проектів, а також керівником конкурсу краси СтудМіс України.

Читайте: Хто така Ірина Венедіктова – біографія та декларація

Також Олександр Санченко був експертом Реанімаційного пакету реформ. Раніше працював заступником начальника відділу молодіжних програм та комунікацій Київського Молодіжного Центру, був співініціатором створення Kyiv Free Wi-Fi.

Був помічником депутата Верховної Ради VIII скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році балотувався за партійними списками Слуги народу під номером 137.

Нагадаємо, народний депутат Ірина Венедиктова призначена на посаду виконуючої обов’язки директора ДБР, а її місце під куполом Верховної Ради займе Олександр Санченко.

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