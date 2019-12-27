PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Один з організаторів Atlas Weekend Санченко замінить Венедіктову в Раді

Ірину Венедіктову у Верховній Раді замінить директор з GR-комунікацій Atlas Weekend Олександр Санченко.

Один з організаторів Atlas Weekend Санченко замінить Венедіктову в Раді

Народний депутат Ірина Венедиктова призначена на посаду виконуючої обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а її місце під куполом Верховної Ради займе директором зі взаємодії з органами державної влади (GR-комунікацій) і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко.

Читайте: Перезавантаження ДБР: Зеленський підписав закон

Він був №137 у партійному списку партії Слуга народу на позачергових виборах до Верховної Ради.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Виборчий кодекс направили на підпис Зеленському
Виборчий кодекс направили на підпис Зеленському
ДБР
Нові призначення в ДБР: чому зараз звільнили Трубу та призначили Венедіктову
Ірина Венедиктова
Хто така Ірина Венедіктова – біографія та декларація
15 років в’язниці за сепаратні переговори – в Раду внесли законопроект
15 років в’язниці за сепаратні переговори – в Раду внесли законопроект
Битва за українські надра. Чи буде референдум про ринок землі
Битва за українські надра. Чи буде референдум про ринок землі
В Раду внесли законопроект про посилення покарання за дзвінки про “мінування”
В Раду внесли законопроект про посилення покарання за дзвінки про “мінування”
Верховна Рада
Турборежим монобільшості: підсумки року Верховної Ради ІХ скликання
У Раді підписали меморандум із підготовки закону про ринок землі – Разумков
У Раді підписали меморандум із підготовки закону про ринок землі – Разумков
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка