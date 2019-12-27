Ірину Венедіктову у Верховній Раді замінить директор з GR-комунікацій Atlas Weekend Олександр Санченко.
Народний депутат Ірина Венедиктова призначена на посаду виконуючої обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а її місце під куполом Верховної Ради займе директором зі взаємодії з органами державної влади (GR-комунікацій) і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко.
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Він був №137 у партійному списку партії Слуга народу на позачергових виборах до Верховної Ради.
Нагадаємо, 27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Тимчасово виконуючою обов’язки голови ДБР призначили Ірину Венедіктову.
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